Charlotte Grenat et Jann Halexander ‘Les gens qu’on aime’ Station Atlante Ô Ville-Âges 91300

Info spectacle : ‘LES GENS QU’ON AIME’ avec Charlotte Grenat & Jann Halexander 22 mai 2026, Ô Ville-Âges, Massy (chanson)

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

De chansons originales en grands classiques, Charlotte Grenat et Jann Halexander se promènent d’un registre à l’autre, mêlant leurs voix, leurs compositions et leur bonheur de chanter ensemble pour celui du public, qui peut entonner des refrains spontanément ou à leur demande.

Chez eux, l’amour se décline (mais ne décline pas, fort heureusement) sur tous les tons, à tous les temps et à tous les âges. Un spectacle où la poésie courtise l’humour et la tendresse.

Charlotte Grenat et Jann Halexander offrent un souffle, un battement de coeur réjouissant et humain, dans ce monde ou l’amour est bien trop souvent mis à mal. Il est grand temps d’oser dire “je t’aime” à “ces gens qu’on aime” et vice versa, avant que…

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h30 à 21h15

payant

Réserver : billetreduc, fnac, helloasso, weezevent, 06.69.93.66.62

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T21:15:00+02:00

Station Atlante Ô Ville-Âges 20 rue Ampère Massy 91300

https://labelth.blogspot.com/ purpleshadowagency@gmail.com https://www.facebook.com/events/1638853220695522 https://www.facebook.com/events/1638853220695522 https://x.com/PurpleShadowCom



Afficher la carte du lieu Station Atlante Ô Ville-Âges et trouvez le meilleur itinéraire

