Charlotte Planchou & Andy Emler ECUJE Paris

Charlotte Planchou & Andy Emler ECUJE Paris jeudi 28 mai 2026.

CONCERT INÉDIT !

Charlotte Planchou est l’une des plus passionnantes chanteuses apparues ces dernières années sur la scène jazz. Sorti en 2024 en duo avec le pianiste Mark Priore (lauréat du Prix du Jury du Prix René Urtreger 2023), l’album « Le Carillon » fut unanimement salué par la critique et lui valu d’être lauréate du Prix Evidence 2024 de l’Académie du Jazz qui récompense la révélation de l’année, ainsi qu’un coup de coeur Charles Cros.

Charlotte Planchou porte bien son nom : deux syllabes franches, qui claquent et s’assument, comme une artiste qui ne ressemble à aucune autre. Chez elle se croisent un lien indéfectible à l’enfance – son inconscience et ses facéties – une maîtrise vocale affolante et une capacité à accéder aux recoins les moins fréquentés d’une âme riche et forte, bouleversée par les fracas du monde.

Polyglotte, elle l’est puisqu’elle s’exprime ici en cinq langues (français, allemand, anglais, portugais et occitan) et cette capacité à passer d’un monde à l’autre, comme pour mieux polir une personnalité qui naturellement s’impose, fait de Charlotte Planchou une artiste majeure pour laquelle toute tentative de classification est vaine ; elle est à part et passe volontiers du registre classique qui fut son premier amour, elle qui étudia à la Haute École de Musique de Lausanne, à celui du jazz, de la pop ou de la chanson.

La jeune femme pratique un art désarmant de vérité – Télérama

Charlotte Planchou est un ovni – TSF Jazz

La jeune femme aux yeux gris parvient en quelques secondes à instaurer le silence dans des lieux où c’est une gageure, et à suspendre chacun à ses lèvres. Un talent hors norme. – Télérama

Andy Emler est un compositeur et improvisateur hors pair, qui a parcouru le monde avec des maîtres du jazz français tels que François Jeanneau et Michel Portal – dont il a été le pianiste attitré pendant plusieurs années ! Récompensé par 3 Django d’or et 2 Victoires du Jazz, il est le créateur du MegaOctet, grande formation composée de virtuoses de renommée internationale qui a tourné partout dans le monde sans discontinuité depuis sa formation en 1989

Nous aurons l’immense bonheur d’assister au premier concert de ce duo, imaginé sur mesure pour l’occasion !

Création Inédite !

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tarif plein : Placement libre dans les zones autorisées – : 28 EUR

Tarif Arpej/Cmdl : réservé aux étudiants des écoles Arpej et CMDL sur justifica – : 15 EUR

Carré Or : Tarif de soutien/placement privilégié/boisson/déduction fiscale sur la base de 35€ – : 50 EUR

Tarif réduit : membres Ecuje/Wiesel/IEMJ/étudiants/-26/chômeurs/+65/résidents 10e arrt/sur justif – : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T22:30:00+02:00

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !

Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !

Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !

«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis

https://www.ecuje.fr/offre/charlotte-planchou-andy-emler-jazz-a-lecuje/ https://www.facebook.com/ECUJE/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ECUJE/?locale=fr_FR