Charly Nyobe Plus rien ne vous choque Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 25 septembre 2026.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 21:50:00
2026-09-25
Venez voir Charly Nyobe dans son spectacle Plus rien ne vous choque !
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Charly Nyobe in his show Plus rien ne vous choque !
L’événement Charly Nyobe Plus rien ne vous choque Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-04 par Clermont Auvergne Volcans