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[Chartres-de-Bretagne] Permanence de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne

[Chartres-de-Bretagne] Permanence de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne

[Chartres-de-Bretagne] Permanence de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne

Adresse : 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne

Ville : 35131 Chartres-de-Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

[Chartres-de-Bretagne] Permanence de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Mercredi 6 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le mercredi 6 mai, de 14h à 18h
Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Crx aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne
Gratuit
Venue de la Maison du vélo mobile, accompagnée par le collectif d’habitant·es « En vélo à Chartres-de-Bretagne » avec, entre autres, la présentation de la carte collaborative initiée par le collectif et qui permet aux Chartrain·es de découvrir et partager leurs expériences à vélo sur la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T18:00:00.000+02:00

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Complexe sportif Rémy Berranger, 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne 12 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine


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