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[Chartres-de-Bretagne] Troc Plantes 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne

[Chartres-de-Bretagne] Troc Plantes 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne

[Chartres-de-Bretagne] Troc Plantes 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne dimanche 17 mai 2026.

Lieu : 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne

Adresse : 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne

Ville : 35131 Chartres-de-Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

[Chartres-de-Bretagne] Troc Plantes 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Dimanche 17 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le Dimanche 17 Mai, de 10h à 12h30
Rez-de-chaussée du bâtiment B du Pôle Sud / boulevard de l’Europe, 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne
Gratuit

Le collectif d’habitant·es « Plantes et Cie » organise un Troc Plantes pour échanger des plantes, graines, semis, bulbes, mais aussi partager des conseils et apprendre à végétaliser son balcon.
› Courriel : [espacecitoyen.cdb@gmail.com](mailto:espacecitoyen.cdb@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-17T12:30:00.000+02:00

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1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine


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