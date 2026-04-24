[Chartres-de-Bretagne] Troc Plantes 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Dimanche 17 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le Dimanche 17 Mai, de 10h à 12h30

Rez-de-chaussée du bâtiment B du Pôle Sud / boulevard de l’Europe, 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne

Gratuit

Le collectif d’habitant·es « Plantes et Cie » organise un Troc Plantes pour échanger des plantes, graines, semis, bulbes, mais aussi partager des conseils et apprendre à végétaliser son balcon.

› Courriel : [espacecitoyen.cdb@gmail.com](mailto:espacecitoyen.cdb@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T12:30:00.000+02:00

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1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine



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