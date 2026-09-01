Informations pratiques

Chartres

Chartres, douze arrêts sur mémoire Bicentenaire de la photographie

Esplanade de la Résistance Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2026-09-19

mémoire de Chartres. Cette nouvelle édition puise dans le fonds exceptionnel de l’atelier Aubert, un photographe professionnel qui a saisi la ville et ses habitants au début du XXe siècle.

Chacun de ces clichés révèle un Chartres qui a disparu ou qui s’est profondément transformé au fil du siècle les guerres qui ont marqué la ville et ses habitants, la modernisation des quartiers et des infrastructures, les changements politiques successifs et l’évolution de l’urbanisme qui ont redessiné les rues, les places et les abords de la cathédrale. Ces images, pour beaucoup inédites, donnent à voir un patrimoine en constante mutation, entre permanence et effacement.

En proposant ce parcours à ciel ouvert, la Ville de Chartres souhaite engager un dialogue vivant autour de la mémoire des lieux et de celles et ceux qui les ont habités, traversés ou simplement observés. .

Esplanade de la Résistance Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Memories of Chartres. This new edition draws on the exceptional collection of the Aubert studio, a professional photographer who captured the city and its residents in the early 20th century.

L’événement Chartres, douze arrêts sur mémoire Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES