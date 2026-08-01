CHASSE A LA BALISE NOCTURNE Lunas-les-Châteaux
vendredi 14 août 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
CHASSE A LA BALISE NOCTURNE
Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le vertical Raid Orb vous invite à une chasse à la balise nocturne dans le hameau de Caunas (commune de Lunas-les-châteaux) !
2 parcours d’orientation 2h et 4h pour trouver un maximum de balises
7€/pers, 5€/adhérent paiement sur place frontale obligatoire
Gratuit pour les 12 ans
RDV devant la salle des fêtes de Caunas
Infos 06 32 23 43 77
Le vertical Raid Orb vous invite à une chasse à la balise nocturne dans le hameau de Caunas (commune de Lunas-les-châteaux) !
2 parcours d’orientation 2h et 4h pour trouver un maximum de balises
7€/pers, 5€/adhérent paiement sur place frontale obligatoire
Gratuit pour les 12 ans
RDV devant la salle des fêtes de Caunas
Infos 06 32 23 43 77 .
Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 32 23 43 77
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English : CHASSE A LA BALISE NOCTURNE
Vertical Raid Orb invites you to a nighttime treasure hunt in the hamlet of Caunas (in the municipality of Lunas-les-Châteaux)!
2 orienteering courses: 2 hours and 4 hours to find as many markers as possible
7?/person, 5?/member—payment on site—headlamp required
Free for children under 12
Meet in front of the Caunas community hall
Info: 06 32 23 43 77
L’événement CHASSE A LA BALISE NOCTURNE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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