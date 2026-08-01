Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

CHASSE A LA BALISE NOCTURNE

Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le vertical Raid Orb vous invite à une chasse à la balise nocturne dans le hameau de Caunas (commune de Lunas-les-châteaux) !

2 parcours d’orientation 2h et 4h pour trouver un maximum de balises

7€/pers, 5€/adhérent paiement sur place frontale obligatoire

Gratuit pour les 12 ans

RDV devant la salle des fêtes de Caunas

Infos 06 32 23 43 77

Le vertical Raid Orb vous invite à une chasse à la balise nocturne dans le hameau de Caunas (commune de Lunas-les-châteaux) !

2 parcours d’orientation 2h et 4h pour trouver un maximum de balises

7€/pers, 5€/adhérent paiement sur place frontale obligatoire

Gratuit pour les 12 ans

RDV devant la salle des fêtes de Caunas

Infos 06 32 23 43 77 .

Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 32 23 43 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CHASSE A LA BALISE NOCTURNE

Vertical Raid Orb invites you to a nighttime treasure hunt in the hamlet of Caunas (in the municipality of Lunas-les-Châteaux)!

2 orienteering courses: 2 hours and 4 hours to find as many markers as possible

7?/person, 5?/member—payment on site—headlamp required

Free for children under 12

Meet in front of the Caunas community hall

Info: 06 32 23 43 77

L’événement CHASSE A LA BALISE NOCTURNE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB