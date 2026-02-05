Chasse à l’oeuf Maison de la Forêt Changé

Chasse à l’oeuf

Maison de la Forêt Arche de la Nature Changé Sarthe

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les enfants ont rendez-vous sur la grande plaine de jeux et dans les bois de l’Arche. Les lapins de Pâques invitent les enfants à venir ramasser des œufs dans les bois.

La chasse à l’œuf est le rendez-vous incontournable des enfants (2 à 10 ans). Un parcours d’orientation invitera les adolescents à chercher de grands œufs dans les arbres. Au programme également : concert de musique, ateliers de maquillage, de cirque, de décoration, etc. .

Maison de la Forêt Arche de la Nature Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00 archedelanature@lemans.fr

English :

Children are invited to play on the large playground and in the Arche woods. Easter bunnies invite children to collect eggs in the woods.

