Chasse au trésor 7-12 ans Le village enseveli La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Chasse au trésor 7-12 ans Le village enseveli La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor 7-12 ans Le village enseveli
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
6-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-04
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-04 2026-07-01 2026-10-17
Une animation pour découvrir la Maison éco-paysanne et l’architecture oléronaise, tout en s’amusant !
.
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun way to discover the Maison éco-paysanne and Oléron architecture!
L’événement Chasse au trésor 7-12 ans Le village enseveli Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes