Chasse au trésor à Bois Charmant Les Nouillers
Chasse au trésor à Bois Charmant Les Nouillers lundi 29 juin 2026.
Les Nouillers
Chasse au trésor à Bois Charmant
château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 15:30:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Chasse au trésor au château de Bois Charmant et dans le parc autour du château
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château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21 boischarmant17@gmail.com
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L’événement Chasse au trésor à Bois Charmant Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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