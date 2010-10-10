Les Nouillers

Chasse au trésor à Bois Charmant

château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 15:30:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Chasse au trésor au château de Bois Charmant et dans le parc autour du château

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château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21 boischarmant17@gmail.com

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L’événement Chasse au trésor à Bois Charmant Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge