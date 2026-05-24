La Rua Madureira Château de Bois Charmant Les Nouillers

Les Nouillers

La Rua Madureira

Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

a partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle Musical inspiré d’une chanson de Nono Ferrer, création originale présenté par la compagnie Lunearis

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Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21 boischarmant17@gmail.com

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English :

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L’événement La Rua Madureira Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge