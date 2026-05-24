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La Rua Madureira Château de Bois Charmant Les Nouillers

La Rua Madureira Château de Bois Charmant Les Nouillers samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Château de Bois Charmant

Adresse : 15 Bois Charmant

Ville : 17380 Les Nouillers

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 15 15 15 a partir de 12 ans

Les Nouillers

La Rua Madureira

Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

a partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Spectacle Musical inspiré d’une chanson de Nono Ferrer, création originale présenté par la compagnie Lunearis
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Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21  boischarmant17@gmail.com

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L’événement La Rua Madureira Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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