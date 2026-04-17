Cangey

Chasse au trésor à Cangey Les vacances des 6-12 ans

5 Rue de Château Renault Cangey Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

CHASSE AU TRÉSOR À CANGEY

Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…

Jeu en autonomie pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Départ possible entre 10h30 et 11h15, retour à 12h au plus tard.

RDV à la boîte à livres face à la mairie.

Durée 45 min environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RESERVATION CONSEILÉE 5 .

5 Rue de Château Renault Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Chasse au trésor à Cangey Les vacances des 6-12 ans Cangey a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37