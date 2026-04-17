Chasse au trésor à Cangey Les vacances des 6-12 ans Cangey
Chasse au trésor à Cangey Les vacances des 6-12 ans Cangey lundi 6 juillet 2026.
Cangey
Chasse au trésor à Cangey Les vacances des 6-12 ans
5 Rue de Château Renault Cangey Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
CHASSE AU TRÉSOR À CANGEY
Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…
Jeu en autonomie pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Départ possible entre 10h30 et 11h15, retour à 12h au plus tard.
RDV à la boîte à livres face à la mairie.
Durée 45 min environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RESERVATION CONSEILÉE 5 .
5 Rue de Château Renault Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
You’re in the Pays d’art et d’histoire!
L’événement Chasse au trésor à Cangey Les vacances des 6-12 ans Cangey a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37