Chasse au trésor « A la découverte du bourg de Seniergues », Église Saint-Martin, Séniergues

Informations pratiques

Chasse au trésor « A la découverte du bourg de Seniergues » 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Lot

rendez vous devant l église de Séniergues, durée 1h à 1h30, gratuit sans réservation, horaire de départ libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le bourg de Séniergues cache un secret… Serez-vous assez malins pour le découvrir ?

Oubliez les visites guidées traditionnelles ! Pour les Journées du Patrimoine, devenez les acteurs de votre propre découverte. Décryptez les indices cachés dans nos rues, partez à la rencontre de notre histoire commune et atteignez le trésor final pour décrocher votre cadeau.

Gratuit, ludique et intergénérationnel : l’activité parfaite pour s’amuser tout en se cultivant !

Église Saint-Martin Place de l’église Saint Martin, 46240 Séniergues, France Séniergues 46240 Lot Occitanie Église romane du XIIe siècle, fortifiée au XIVe par surélévation des murs, incendiée pendant les guerres de Religion. Portail latéral en plein cintre, reconstruit vers 1830. L’édifice sur plan cruciforme, avec abside circulaire dont les contreforts supportent une surélévation de plan polygonal. L’abside est voûtée en cul de four. La croisée du transept est couverte d’une coupole octogonale sur pendentif. Parking au Foyer rural de la commune

Le bourg de Séniergues cache un secret… Serez-vous assez malins pour le découvrir ?

©Oscar lagarrigue