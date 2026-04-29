Kerlouan

Chasse au trésor à Meneham

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Après une tempête, un coffre a été retrouvé dans l’épave d’un bateau et ramené au village de Meneham. Mais il est fermé par un cadenas.

Les habitants ont caché des balises un peu partout sur le site. En explorant les chemins et les chaumières, les enfants partent à leur recherche. Chaque balise retrouvée donne un indice pour découvrir le code du cadenas et découvrir le trésor !

Enfants de 4 à 8 ans (accompagnateur obligatoire gratuit).

INFOS PRATIQUES

> Réservation sur meneham.bzh ou dans les bureaux d’information touristique de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages (Guissény et Kerlouan en juillet août)

> RDV devant la caserne des artisans, à côté du four à pain

> En cas de pluie, pensez à venir avec des vêtements adaptés. Il est possible de s’abriter ponctuellement dans les espaces muséographiques.

> Le parking visiteurs se situe à 700m à pied du cœur du village et des musées Salou.

> Billet non échangeable .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : Chasse au trésor à Meneham

L’événement Chasse au trésor à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne