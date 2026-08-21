Informations pratiques

Chasse au trésor « Alta Ripa… » et autres… 18 – 20 septembre Mairie – Salle des Fêtes Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le patrimoine de Hauterive vous ouvre ses portes !

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre commune à travers un programme convivial, ludique et accessible à tous.

Vendredi 18 septembre après-midi, des ateliers seront spécialement réservés aux enfants de l’École des Sources.

⛪ Les 19 et 20 septembre, de 15h à 18h, poussez les portes de l’Église Saint-Louis à l’occasion de visites guidées et commentées.

Envie d’aventure ? Les 19 et 20 septembre, de 15h à 19h, partez sur les traces du passé avec les Chasses au trésor « Alta Ripa… », au départ de la Salle des Fêtes. Des parcours adaptés aux enfants comme aux adultes vous attendent !

Profitez également de l’exposition « Les Métiers d’Antan », à la Salle des Fêtes, les 18 et 19 septembre de 15h à 19h, pour retrouver les gestes, les outils et les savoir-faire d’autrefois.

Une belle occasion de partager, apprendre, jouer et voyager dans l’histoire de Hauterive en famille !

️ Entrée libre – Venez nombreux !

Mairie – Salle des Fêtes Place de la Mairie 03270 Hauterive Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0619620630 http://htpps://www.mairie-hauterive.fr Parking – PMR – Ascenseur – Escalier

Le patrimoine de Hauterive vous ouvre ses portes !

© Marilyne MORGAND