Chasse au trésor « Alta Ripa… » et autres…, Mairie – Salle des Fêtes, Hauterive
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie - Salle des Fêtes · Hauterive
Informations pratiques
Chasse au trésor « Alta Ripa… » et autres… 18 – 20 septembre Mairie – Salle des Fêtes Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le patrimoine de Hauterive vous ouvre ses portes !
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre commune à travers un programme convivial, ludique et accessible à tous.
Vendredi 18 septembre après-midi, des ateliers seront spécialement réservés aux enfants de l’École des Sources.
⛪ Les 19 et 20 septembre, de 15h à 18h, poussez les portes de l’Église Saint-Louis à l’occasion de visites guidées et commentées.
Envie d’aventure ? Les 19 et 20 septembre, de 15h à 19h, partez sur les traces du passé avec les Chasses au trésor « Alta Ripa… », au départ de la Salle des Fêtes. Des parcours adaptés aux enfants comme aux adultes vous attendent !
Profitez également de l’exposition « Les Métiers d’Antan », à la Salle des Fêtes, les 18 et 19 septembre de 15h à 19h, pour retrouver les gestes, les outils et les savoir-faire d’autrefois.
Une belle occasion de partager, apprendre, jouer et voyager dans l’histoire de Hauterive en famille !
️ Entrée libre – Venez nombreux !
Mairie – Salle des Fêtes Place de la Mairie 03270 Hauterive Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0619620630 http://htpps://www.mairie-hauterive.fr Parking – PMR – Ascenseur – Escalier
Le patrimoine de Hauterive vous ouvre ses portes !
© Marilyne MORGAND
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