Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-17

Arthur est ravi pour son anniversaire, il a reçu un ticket pour aller voir un spectacle de Guignol au musée. Mais catastrophe… Son frère Lucas, jaloux de ne pas avoir été invité, a déchiré le ticket en 10 morceaux et les a cachés un peu partout dans le musée !

Partez l’aventure dans les salles du musée et dans le bourg. Le but, retrouver les 10 morceaux du ticket perdu. Pour y arriver, il faudra résoudre des énigmes, réaliser des activités manuelles et créatives et suivre les indices tout au long du parcours.

C’est une expérience à vivre en famille, où petits et grands cherchent et réfléchissent ensemble. Une façon ludique de découvrir le musée tout en aidant Arthur à retrouver son ticket !

Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription 2 euros par famille 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu

L’événement Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu Civaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne