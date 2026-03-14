Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu Civaux
Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu Civaux mercredi 8 avril 2026.
Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-17
Arthur est ravi pour son anniversaire, il a reçu un ticket pour aller voir un spectacle de Guignol au musée. Mais catastrophe… Son frère Lucas, jaloux de ne pas avoir été invité, a déchiré le ticket en 10 morceaux et les a cachés un peu partout dans le musée !
Partez l’aventure dans les salles du musée et dans le bourg. Le but, retrouver les 10 morceaux du ticket perdu. Pour y arriver, il faudra résoudre des énigmes, réaliser des activités manuelles et créatives et suivre les indices tout au long du parcours.
C’est une expérience à vivre en famille, où petits et grands cherchent et réfléchissent ensemble. Une façon ludique de découvrir le musée tout en aidant Arthur à retrouver son ticket !
Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription 2 euros par famille 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu
L’événement Chasse au trésor Arthur et le ticket perdu Civaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne