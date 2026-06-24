CHASSE AU TRÉSOR AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb
CHASSE AU TRÉSOR AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb dimanche 19 juillet 2026.
La Tour-sur-Orb
CHASSE AU TRÉSOR AU FOUR À CHAUX
54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-21 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-15
Chasse au trésor pour les enfants de 7 ans et plus, d’une durée d’une heure environ.
Aide Julie et Léo à retrouver le trésor de leur aïeul!
Se munir d’un smartphone dans la mesure du possible !
Prix 10€/famille
Réserver avant la veille au 06 30 55 83 14
Chasse au trésor pour les enfants de 7 ans et plus, d’une durée d’une heure environ.
Aide Julie et Léo à retrouver le trésor de leur aïeul!
Se munir d’un smartphone dans la mesure du possible !
Prix 10€/famille
Réserver avant la veille au 06 30 55 83 14
Julie et Léo sont les arrière-petits enfants de Louis Gondrain, qui a travaillé comme chaufournier au Four à chaux
de La tour sur Orb.
Un jour d’été, en vacances dans la maison familiale, ils découvrent, dans le grenier,
bien dissimulée au fond d’une malle ayant appartenu à leur aïeul, une lettre dans une enveloppe jaunie. Ils apprennent que leur aïeul a caché un trésor qui leur appartiendra s’ils arrivent à résoudre un certain nombre d’énigmes .
54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 55 83 14
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English : CHASSE AU TRÉSOR AU FOUR À CHAUX
Treasure hunt for children aged 7 and over, lasting about an hour. Bring a smartphone wherever possible!
L’événement CHASSE AU TRÉSOR AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 ADT34
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