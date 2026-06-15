La Tour-sur-Orb

ONIRIME AUX CAB’ÂNES

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

LES CABÂNES ACCUEILLENT ONIRIME- JEUDI 9 JUILLET A 20H00

Pour profiter du repas, la réservation est conseillée au 07 82 63 40 36.

Envie de simplement venir boire un verre et profiter du concert ? L’entrée est libre, sans réservation!

LES CABÂNES ACCUEILLENT ONIRIME- JEUDI 9 JUILLET A 20H00

Pour profiter du repas, la réservation est conseillée au 07 82 63 40 36.

Envie de simplement venir boire un verre et profiter du concert ? L’entrée est libre, sans réservation!

Originaire des hauts cantons de l’Hérault, Onirime est avant tout une aventure humaine, une fraternité musicale façonnant un univers ou les frontières s’effacent. Leur concert est une odyssée sonore à la croisée des musiques du monde, du rock et de l’électronique, portée par le souffle de textes slamés et chantés.

Sur scène, ces passeurs de rêves fusionnent leurs horizons dans une belle générosité collective. Un poète du verbe, un guitariste, et trois multi-instrumentistes font dialoguer les cultures (batterie, synthèse, bouzouki, hautbois, sax…).

Ensemble, ils déploient des vagues successives d’énergies, bousculant le public entre rêveries suspendues, rythmes envoûtants, et transe partagée. Une invitation pour un voyage intime, portée par un esprit de groupe vibrant. .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 63 40 36

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English :

LES CAB%C2NES PRESENTS ONIRIME—THURSDAY, JULY 9 AT 8:00 PM

To enjoy a meal, reservations are recommended at 07 82 63 40 36.

Just want to come for a drink and enjoy the concert? Admission is free, no reservation required!

L’événement ONIRIME AUX CAB’ÂNES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB