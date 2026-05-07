La Tour-sur-Orb

FÊTE DE LA SAINT JEAN

D35 Avenue de Lodève La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin Fête de la Saint-Jean au Parc municipal de La Tour sur Orb

de 15 h à 19 h loto en plein air (si la météo le permet sinon RV à la Salle polyvalente de La Tour sur Orb) et à partir de 19 h 30 repas dansant.

– Tarifs 23 € adhérents et 28 € non adhérents

– Inscriptions mail lrecantou@gmail.com

soit par tel auprès de Jackie 06 74 10 12 67 ou Patricia 06 71 92 34 52

le Samedi 20 juin Fête de la Saint-Jean au Parc municipal de La Tour sur Orb

de 15 h à 19 h loto en plein air (si la météo le permet sinon RV à la Salle polyvalente de La Tour sur Orb) et à partir de 19 h 30 repas dansant.

– Tarifs 23 € pour les adhérents et 28 € pour les non adhérents

– Inscriptions soit par mail lrecantou@gmail.com

soit par tel auprès de Jackie 06 74 10 12 67 ou Patricia 06 71 92 34 52 .

D35 Avenue de Lodève La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 71 92 34 52

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English :

Saturday June 20 Fête de la Saint-Jean in the Parc municipal de La Tour sur Orb:

from 3 pm to 7 pm outdoor bingo (weather permitting, otherwise at the Salle polyvalente in La Tour sur Orb) and from 7.30 pm dinner and dance.

– Prices: 23 ? for members and 28 ? for non-members

– Registration e-mail: lrecantou@gmail.com

or by phone to Jackie 06 74 10 12 67 or Patricia 06 71 92 34 52

L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB