GALA DE FIN D’ANNÉE TROUPE ALMAS FLAMENCAS AVEC REPAS La Tour-sur-Orb
GALA DE FIN D’ANNÉE TROUPE ALMAS FLAMENCAS AVEC REPAS La Tour-sur-Orb samedi 13 juin 2026.
La Tour-sur-Orb
GALA DE FIN D’ANNÉE TROUPE ALMAS FLAMENCAS AVEC REPAS
La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin à 19h30 salle polyvalente de La Tour sur Orb
Gala de fin d’année de la troupe Almas Flamencas
Repas paëlla + boisson + dessert 16€
Entrée + boisson 5€
Infos et réservations 06 22 36 11 88
Samedi 13 juin à 19h30 salle polyvalente de La Tour sur Orb
Gala de fin d’année de la troupe Almas Flamencas
Repas paëlla + boisson + dessert 16€
Entrée + boisson 5€
Infos et réservations 06 22 36 11 88 .
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 22 36 11 88
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English :
Saturday June 13 at 7:30pm salle polyvalente de La Tour sur Orb
End-of-year gala by the Almas Flamencas troupe
Meal: paëlla + drink + dessert: 16?
Starter + drink: 5?
Information and reservations: 06 22 36 11 88
L’événement GALA DE FIN D’ANNÉE TROUPE ALMAS FLAMENCAS AVEC REPAS La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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