La Tour-sur-Orb

GALA DE FIN D’ANNÉE TROUPE ALMAS FLAMENCAS AVEC REPAS

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin à 19h30 salle polyvalente de La Tour sur Orb

Gala de fin d’année de la troupe Almas Flamencas

Repas paëlla + boisson + dessert 16€

Entrée + boisson 5€

Infos et réservations 06 22 36 11 88

Samedi 13 juin à 19h30 salle polyvalente de La Tour sur Orb

Gala de fin d’année de la troupe Almas Flamencas

Repas paëlla + boisson + dessert 16€

Entrée + boisson 5€

Infos et réservations 06 22 36 11 88 .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 22 36 11 88

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English :

Saturday June 13 at 7:30pm salle polyvalente de La Tour sur Orb

End-of-year gala by the Almas Flamencas troupe

Meal: paëlla + drink + dessert: 16?

Starter + drink: 5?

Information and reservations: 06 22 36 11 88

L’événement GALA DE FIN D’ANNÉE TROUPE ALMAS FLAMENCAS AVEC REPAS La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB