La Tour-sur-Orb

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL

Boussagues La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22 2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17

Murielle Dambreville, guide conférencière, vous propose une visite du village médiéval de Boussagues.

Perché sur son éperon rocheux, Boussagues semble suspendu hors du temps.

Fort de 2 églises, deux châteaux et d’une maison du Bailli classée aux monuments historiques.

RDV sur la place de la Croix. Prix 12€/adulte et 8€/enfant (8-12ans). Minimum 5 pers.

Réservation obligatoire au 06 20 82 68 55

Murielle Dambreville, guide conférencière, vous propose une visite du village médiéval de Boussagues.

Perché sur son éperon rocheux, Boussagues semble suspendu hors du temps.

Ce village du Haut Languedoc vous invite à déambuler dasn ses ruelles pavées, entre maisons de pierres dorées et remparts millénaires. Fort de 2 églises, deux châteaux et d’une maison du Bailli classée aux monuments historiques.

RDV sur la place de la Croix. Prix 12€/adulte et 8€/enfant (8-12ans). Minimum 5 pers.

Réservation obligatoire au 06 20 82 68 55 .

Boussagues La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 20 82 68 55

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English :

Les Amis du vieux Boussagues offer guided tours of the medieval fortified village of Boussagues, which is listed as a historic monument, as well as the church of Notre Dame de la Pitié and the bailiff’s house (Toulouse Lautrec manor house)

Tour departs from Place de la Vierge, in the heart of the village

Site: Boussague-Medieval.com

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L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB