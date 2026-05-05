CHASSE AU TRÉSOR (Chasse au trésor botanique pour familles avec enfants à partir de 6 ans), Orto botanico dell’Università di Pavia, Pavia

CHASSE AU TRÉSOR (Chasse au trésor botanique pour familles avec enfants à partir de 6 ans) Dimanche 7 juin, 11h00 Orto botanico dell’Università di Pavia Pavia

8 € + entrée réduite au Jardin botanique (3 €) réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

CHASSE AU TRÉSOR (Chasse au trésor botanique pour familles avec enfants de 6 ans et plus)

Carte à la main, nous nous déplacerons dans le potager à la recherche des plantes qui pourront nous fournir des indices précieux. La forme des feuilles, la couleur des écorces et de nombreuses curiosités des espèces botaniques présentes dans le jardin nous mèneront à recomposer un mot mystérieux, clé pour atteindre le TesOrto. Bonne chasse !

COMBIEN:8 € + entrée réduite au Jardin botanique (3 €)

DURÉE : 60’

Orto botanico dell’Università di Pavia Via Sant’Epifanio, 14, 27100 Pavia PV Pavia 27100 San Giovannino Pavia Lombardia 0382984848 https://ortobotanico.unipv.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.admaiora.education/it/dove-lavoriamo/pavia/orto-botanico/famiglie-e-adulti/caccia-al-tesorto »}] Le jardin botanique de Pavie, qui fait partie du système muséal de l’université de Pavie, est le plus ancien jardin botanique de la Lombardie. Parmi les espèces hébergées figure le célèbre Platano di Scopoli, arbre monumental planté en 1780 par le célèbre naturaliste, qui atteint 45 mètres de hauteur.

récemment rénové avec un financement (Plan national de relance et de résilience) du ministère de la Culture, est enrichi par de nouvelles collections, y compris un nouvel Irideto (collection d’iris), une tourbière avec des plantes carnivores, y compris certains spécimens de Sarracenia, un Bambuseto avec la plantation de différents cultivars de bambou. Les collections historiques ont également été enrichies avec des spécimens appartenant à des cultivars anciens (mais aussi modernes et sauvages) d’azalées (rhododendrons), de roses (Rosa), d’hortensias (Hydrangea et genres affiniques), de camélias (Camellia et genres similaires), de bulbeux et de rhizomes (y compris Dahlia, Hosta, Tulipa,

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Francesca Cattaneo