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Chasse au trésor Ville-Close Concarneau

Chasse au trésor Ville-Close Concarneau samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Concarneau

Chasse au trésor

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Partez à la quête d ‘un trésor à l’aide d ‘un livret et d ‘un guide.
Gratuit
Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine   .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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