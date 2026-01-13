Lire la Mer Quai de la Croix Concarneau
Lire la Mer Quai de la Croix Concarneau mercredi 1 juillet 2026.
Lire la Mer
Quai de la Croix Chapelle de la Croix Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
En famille, laissez-vous guider au fil d’une promenade ponctuée de jeux et d’observations. En prenant le temps de regarder, de décrire et de questionner, vous apprendrez à lire le paysage maritime et à reconnaître les espèces qui peuplent l’estran. Une animation proposée en partenariat avec Bretagne Vivante. Prévoir une tenue adaptée à une sortie en plein air. En cas de météo défavorable, la visite
pourra être annulée.
En famille à partir de 6 ans
Durée 2H
Sur réservation via la Billetterie en ligne .
Quai de la Croix Chapelle de la Croix Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lire la Mer
L’événement Lire la Mer Concarneau a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA