Concarneau

Douce france

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle de théâtre et d’escrime drôle et spectaculaire, où de grandes figures de l’Histoire de France s’affrontent dans une aventure pleine de rebondissements, d’humour et de combats d’épée. Un spectacle familial rythmé et décalé, pour petits et grands.

Rires, complots et panache vous attendent

Prix Libre .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 76 77 67 41

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English :

L’événement Douce france Concarneau a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA