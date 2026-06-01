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Douce france Concarneau

Douce france Concarneau samedi 13 juin 2026.

Adresse : Carré des Larrons

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Concarneau

Douce france

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Un spectacle de théâtre et d’escrime drôle et spectaculaire, où de grandes figures de l’Histoire de France s’affrontent dans une aventure pleine de rebondissements, d’humour et de combats d’épée. Un spectacle familial rythmé et décalé, pour petits et grands.
Rires, complots et panache vous attendent

Prix Libre   .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 76 77 67 41 

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English :

L’événement Douce france Concarneau a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA

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