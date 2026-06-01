Douce france Concarneau
Douce france Concarneau samedi 13 juin 2026.
Concarneau
Douce france
Carré des Larrons Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Un spectacle de théâtre et d’escrime drôle et spectaculaire, où de grandes figures de l’Histoire de France s’affrontent dans une aventure pleine de rebondissements, d’humour et de combats d’épée. Un spectacle familial rythmé et décalé, pour petits et grands.
Rires, complots et panache vous attendent
Prix Libre .
Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 76 77 67 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Douce france Concarneau a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier initiation modélisation 3D, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 9 juin 2026
- Culture et nature au Quai des Seychelles Concarneau 10 juin 2026
- Permanence CAUE (Archi-conseils), Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau 10 juin 2026
- Animation famille : Botanistes en herbe, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau 10 juin 2026
- Atelier flocage maillots de foot, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 10 juin 2026