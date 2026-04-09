Culture et nature au Quai des Seychelles Concarneau
Culture et nature au Quai des Seychelles Concarneau mercredi 10 juin 2026.
Concarneau
Culture et nature au Quai des Seychelles
Place Duquesne Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Tourné vers la mer et marqué par des siècles d’histoire maritime, le Quai des Seychelles continue de se transformer. Un nouvel espace végétalisé y a récemment vu le jour, fruit d’une démarche participative menée avec les habitants du quartier.
À l’occasion d’une visite familiale, une guide-conférencière du service Patrimoine et des agents de la Ville de Concarneau vous invitent à explorer ce lieu repensé histoire du quartier, évolution du paysage urbain, choix des végétaux et engagement citoyen autour du projet.
Rendez-vous devant le débarcadère du Bac, côté Passage-Lanriec
Gratuit, réservation conseillée à l’Office de Tourisme ou à la Maison du patrimoine. .
Place Duquesne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Culture et nature au Quai des Seychelles
L’événement Culture et nature au Quai des Seychelles Concarneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier Femmes et Numérique, Concarneau Cornouaille Agglomération, Concarneau 19 mai 2026
- Fête de la nature Concarneau 20 mai 2026
- Marché de producteurs locaux Zone de Colguen Concarneau 20 mai 2026
- A la découverte du port de Concarneau Ville-Close Concarneau 21 mai 2026
- A la découverte du port de Concarneau Ville-Close Concarneau 21 mai 2026