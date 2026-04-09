Concarneau

Culture et nature au Quai des Seychelles

Place Duquesne Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Tourné vers la mer et marqué par des siècles d’histoire maritime, le Quai des Seychelles continue de se transformer. Un nouvel espace végétalisé y a récemment vu le jour, fruit d’une démarche participative menée avec les habitants du quartier.

À l’occasion d’une visite familiale, une guide-conférencière du service Patrimoine et des agents de la Ville de Concarneau vous invitent à explorer ce lieu repensé histoire du quartier, évolution du paysage urbain, choix des végétaux et engagement citoyen autour du projet.

Rendez-vous devant le débarcadère du Bac, côté Passage-Lanriec

Gratuit, réservation conseillée à l’Office de Tourisme ou à la Maison du patrimoine. .

Place Duquesne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Culture et nature au Quai des Seychelles

L’événement Culture et nature au Quai des Seychelles Concarneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OTC CCA