Chasse au trésor dans le bourg médiéval, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château

Informations pratiques

Chasse au trésor dans le bourg médiéval 19 et 20 septembre Collégiale Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En famille, découvrez Saint-Bonnet autrement grâce à une chasse au trésor créée par Last Door.

Collégiale Rue du cénacle 42380 Saint-Bonnet-Le-Château Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 77 09 04 Depuis le milieu du XVè siècle, la Collégiale domine St-Bonnet-le-Château. Bien plus qu’un simple édifice religieux, visitez ce témoin de la vie politique, architecturale et artistique du Forez au XVè siècle. pas de parking, prévoir 5 à 10 min pour monter

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Mairie de Saint Bonnet le château