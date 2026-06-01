Chasse au trésor dans le jardin de la Baie des Trésors, Habitation du Galion – Baie des Trésors, La Trinité

Chasse au trésor dans le jardin de la Baie des Trésors 5 et 6 juin Habitation du Galion – Baie des Trésors Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, Baie des Trésors vous invite à vivre une expérience originale, immersive et conviviale au cœur de son univers.

Cette chasse au trésor a été imaginée comme un véritable parcours de découverte, permettant aux participants d’explorer le site autrement, à travers des indices, des énigmes et des étapes inspirées de l’identité singulière de la marque.

Au fil du jeu, les participants avancent d’étape en étape en observant leur environnement, en faisant appel à leur sens de la déduction et en se laissant guider dans l’univers naturel, patrimonial et sensoriel de Baie des Trésors. L’activité met en lumière l’esprit du lieu, son lien fort avec la nature martiniquaise, ainsi que l’histoire et la philosophie de la marque.

Pensée pour être ludique, accessible et fédératrice, cette chasse au trésor se vit en famille, entre amis ou en petit groupe. Elle offre un moment de partage où curiosité, observation et plaisir de la découverte se mêlent dans une ambiance chaleureuse.

Une belle manière de découvrir Baie des Trésors autrement, en s’amusant, tout en profitant du cadre exceptionnel des Rendez-vous aux Jardins 2026.

Habitation du Galion – Baie des Trésors Chemin du Galion 97220 La Trinité Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique https://baiedestresors.com

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, Baie des Trésors vous invite à vivre une expérience originale, immersive et conviviale au cœur de son univers.

©TS- Baie des Trésors