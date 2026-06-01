Visite de la Distillerie Hardy, jardin et vue sur mer, Réserve Naturelle de la Caravelle., Distillerie Hardy, La Trinité

Visite de la Distillerie Hardy, jardin et vue sur mer, Réserve Naturelle de la Caravelle. 5 – 7 juin Distillerie Hardy Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T01:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-08T01:30:00+02:00

Trois univers à découvrir dans ce lieu magique : les anciennes machines de la Distillerie Hardy, le jardin tropical et la vue sur les champs de canne à sucre, et la vue mer à 180°! Au sein de la Réserve Naturelle de la Caravelle, cette visite vous assurera dépaysement et détente!

Distillerie Hardy Tartane La Trinité 97220 Martinique Martinique +5960696376466 https://www.rhum-hardy.com https://www.facebook.com/RhumHardy;https://www.instagram.com/rhumhardy Venez découvrir la renaissance de la Distillerie Hardy à Tartane! Un parcours de visite sur passerelle, au coeur des anciennes machines, vous permettra de vous imprégner du charme et de l’authenticité de ce lieu magique. Cette passerelle vous guidera jusqu’au roof top dont la vue à 180° sur la mer, de l’ilet Tartane à la Pointe de la Brèche, vous séduira et vous donnera certainement envie de consommer cocktails et tapas à l’heure du coucher de soleil… Existence de 2 parkings (1ère entrée près du manguier centenaire, 2ème entrée juste après la pizzeria Kalicoucou, entre les 2 demi-roues)

Trois univers à découvrir dans ce lieu magique : les anciennes machines de la Distillerie Hardy, le jardin tropical et la vue sur les champs de canne à sucre, et la vue mer à 180°! Au sein de la de…

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