Mimizan

Chasse au trésor de Barbe Brune

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 11:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Mille Sabords, Barbe brune a égaré son trésor ! À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices pour le retrouver ! Jusqu’à 12 ans. Accompagné par un animateur .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Chasse au trésor de Barbe Brune

L’événement Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan