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Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan

Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan

Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Promenade fleurie, avenue du lac

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Chasse au trésor de Barbe Brune

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 11:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Mille Sabords, Barbe brune a égaré son trésor ! À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices pour le retrouver ! Jusqu’à 12 ans. Accompagné par un animateur   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Chasse au trésor de Barbe Brune

L’événement Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan

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