Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan
Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan samedi 1 août 2026.
Mimizan
Chasse au trésor de Barbe Brune
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Mille Sabords, Barbe brune a égaré son trésor ! À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices pour le retrouver ! Jusqu’à 12 ans. Accompagné par un animateur .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse au trésor de Barbe Brune
L’événement Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- découverte gratuite de marche nordique Mimizan 27 mai 2026
- Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan 28 mai 2026
- Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan 30 mai 2026
- Escape Game Nature Mimizan 31 mai 2026
- Balade nature en pirogue hawaïenne fête des mères Mimizan 31 mai 2026