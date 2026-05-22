Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan
Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan samedi 22 août 2026.
Mimizan
Chasse au trésor de Barbe Brune
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Mille Sabords, Barbe brune a égaré son trésor ! À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices pour le retrouver ! Jusqu’à 12 ans. Accompagné par un animateur .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Chasse au trésor de Barbe Brune
L’événement Chasse au trésor de Barbe Brune Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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