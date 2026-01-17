Chasse au Trésor de Pâques Rue de la Pérelle Domérat

Chasse au Trésor de Pâques

Rue de la Pérelle Parc de la Pérelle Domérat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant. Gratuit pour les accompagnateurs

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

L’Amicale de l’école DENIS DIDEROT de Domérat organise une chasse au Trésor dans l’écrin de verdure du parc de la Pérelle.

Sur réservation.

.

Rue de la Pérelle Parc de la Pérelle Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 63 77 84

English :

The Amicale de l’école DENIS DIDEROT de Domérat organizes a treasure hunt in the verdant Parc de la Pérelle.

Reservations required.

