Chasse au Trésor de Pâques Rue de la Pérelle Domérat samedi 28 mars 2026.
Rue de la Pérelle Parc de la Pérelle Domérat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant. Gratuit pour les accompagnateurs
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
2026-03-28
L’Amicale de l’école DENIS DIDEROT de Domérat organise une chasse au Trésor dans l’écrin de verdure du parc de la Pérelle.
Sur réservation.
Rue de la Pérelle Parc de la Pérelle Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 63 77 84
English :
The Amicale de l’école DENIS DIDEROT de Domérat organizes a treasure hunt in the verdant Parc de la Pérelle.
Reservations required.
L’événement Chasse au Trésor de Pâques Domérat a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme