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AGENDA · Les Nouillers

Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Château de Bois Charmant Les Nouillers

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bois Charmant · Les Nouillers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Château de Bois Charmant
Adresse
15 Bois Charmant
Ville
17380 Les Nouillers
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Les Nouillers

Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant

Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La princesse de Bois Charmant est à la recherche de gentes dames et de preux chevaliers, assez courageux pour braver toutes les épreuves et délivrer le château de sa malédiction.
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Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21  boischarmant17@gmail.com

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L’événement Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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