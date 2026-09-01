Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Château de Bois Charmant Les Nouillers

Informations pratiques

Les Nouillers

Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant

Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La princesse de Bois Charmant est à la recherche de gentes dames et de preux chevaliers, assez courageux pour braver toutes les épreuves et délivrer le château de sa malédiction.

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Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21 boischarmant17@gmail.com

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English :

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L’événement Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge