Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Château de Bois Charmant Les Nouillers
samedi 19 septembre 2026 · Château de Bois Charmant · Les Nouillers
Informations pratiques
Les Nouillers
Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant
Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La princesse de Bois Charmant est à la recherche de gentes dames et de preux chevaliers, assez courageux pour braver toutes les épreuves et délivrer le château de sa malédiction.
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Château de Bois Charmant 15 Bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 72 68 21 boischarmant17@gmail.com
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L’événement Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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