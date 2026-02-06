Chasse au trésor le trésor de Hautcastel Lauzerte

Chasse au trésor le trésor de Hautcastel

service animations, mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

jusqu’à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Une chasse au trésor pour s’amuser dans la cité médiévale et comprendre les origines de Lauzerte avec sa fondation à la fin du 12e siècle niveau famille

.

English :

A treasure hunt to have fun in the medieval town and understand the origins of Lauzerte with its foundation at the end of the 12th century family level

