Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Une légende oubliée refait surface… On raconte qu’autrefois, les soirs de pleine lune, une mystérieuse femme à la chevelure argentée apparaissait au bord de l’eau, près du phare.

Thorulfr, le viking audacieux, avait amassé un trésor inestimable qu’il décida de cacher pour le protéger. Mais frappé d’amnésie après une bataille, il en a oublié l’emplacement… Aujourd’hui, il a besoin de vous pour le retrouver !

Formez votre équipe et partez à l’aventure énigmes, mystères et dangers vous attendent. Oserez-vous découvrir le secret du trésor perdu de Thorulfr ?

► Partez à l’aventure !

– De 2 à 5 joueurs

– À partir de 6 ans

– Réservation obligatoire (au nom de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur)

– Présence d’un adulte payant requise

► Infos pratiques

– Tarif 5 € personne

– Départ salle annexe de l’Office de Tourisme

– Réservation à l’accueil ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr

A forgotten legend resurfaces? It’s said that once upon a time, on the evenings of a full moon, a mysterious woman with silver hair would appear at the water’s edge, near the lighthouse.

