Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19 2026-02-26
Une légende oubliée refait surface… On raconte qu’autrefois, les soirs de pleine lune, une mystérieuse femme à la chevelure argentée apparaissait au bord de l’eau, près du phare.
Par l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Thorulfr, le viking audacieux, avait amassé un trésor inestimable qu’il décida de cacher pour le protéger. Mais frappé d’amnésie après une bataille, il en a oublié l’emplacement… Aujourd’hui, il a besoin de vous pour le retrouver !
Formez votre équipe et partez à l’aventure énigmes, mystères et dangers vous attendent. Oserez-vous découvrir le secret du trésor perdu de Thorulfr ?
► Partez à l’aventure !
– De 2 à 5 joueurs
– À partir de 6 ans
– Réservation obligatoire (au nom de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur)
– Présence d’un adulte payant requise
► Infos pratiques
– Tarif 5 € personne
– Départ salle annexe de l’Office de Tourisme
– Réservation à l’accueil ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .
English : Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr
A forgotten legend resurfaces? It’s said that once upon a time, on the evenings of a full moon, a mysterious woman with silver hair would appear at the water’s edge, near the lighthouse.
