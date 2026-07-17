Chasse au trésor : les petits explorateurs du patrimoine, Église paroissiale Saint-Pierre, Chisseaux

Informations pratiques

Chasse au trésor : les petits explorateurs du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h30 Église paroissiale Saint-Pierre Indre-et-Loire

Départ possible entre 10h30 et 11h, retour à 12h au plus tard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…

Jeu en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Église paroissiale Saint-Pierre 2 Lieu Dit la Becasserie 37150 Chisseaux Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] D’après la tradition, l’église primitive fut fondée par Saint-Martin à la fin du IVe siècle. Elle fut reconstruite au Xe siècle. Au XIIe siècle, l’abside à cinq pans fut remplacée par une travée supportant un clocher. Le choeur a été reconstruit au XVIIIe siècle. Un collatéral méridional fut ajouté à la nef au XIXe siècle. Le mur nord de la nef est un vestige de l’église du Xe siècle. Le clocher octogonal mais fut arasé ou inachevé. Dans la nef, sur le parement du mur nord, subsistent des vestiges de peintures murales du XIIe siècle.

Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…

Les petits explorateurs du patrimoine © Caroline Wang pour le PAH Loire Touraine