Chasse au trésor Rue du Menez Bré Louargat

Louargat

Chasse au trésor

Rue du Menez Bré Chapelle St Hervé Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis ! .

Rue du Menez Bré Chapelle St Hervé Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Chasse au trésor Louargat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol