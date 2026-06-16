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Chasse au trésor Rue du Menez Bré Louargat

Chasse au trésor Rue du Menez Bré Louargat mercredi 26 août 2026.

Lieu : Rue du Menez Bré

Adresse : Chapelle St Hervé

Ville : 22540 Louargat

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Louargat

Chasse au trésor

Rue du Menez Bré Chapelle St Hervé Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis !   .

Rue du Menez Bré Chapelle St Hervé Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Chasse au trésor Louargat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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