Chasse au trésor Rue du Menez Bré Louargat
Chasse au trésor Rue du Menez Bré Louargat mercredi 26 août 2026.
Louargat
Chasse au trésor
Rue du Menez Bré Chapelle St Hervé Louargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis ! .
Rue du Menez Bré Chapelle St Hervé Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse au trésor Louargat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol