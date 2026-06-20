Louargat

Disc Golf et Sarbacane

Menez Bré Chapelle Saint-Hervé Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir notre animation 2 en 1 mêlant adresse, concentration et convivialité ! Partez à l’aventure avec le disc golf, une activité ludique qui consiste à atteindre une cible en réalisant le moins de lancers possible. Poursuivez ensuite avec une initiation à la sarbacane, une discipline originale qui demande calme, contrôle du souffle et concentration. Accessible à tous. .

Menez Bré Chapelle Saint-Hervé Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Disc Golf et Sarbacane Louargat a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol