Disc Golf et Sarbacane Louargat
Disc Golf et Sarbacane Louargat vendredi 31 juillet 2026.
Louargat
Disc Golf et Sarbacane
Menez Bré Chapelle Saint-Hervé Louargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir notre animation 2 en 1 mêlant adresse, concentration et convivialité ! Partez à l’aventure avec le disc golf, une activité ludique qui consiste à atteindre une cible en réalisant le moins de lancers possible. Poursuivez ensuite avec une initiation à la sarbacane, une discipline originale qui demande calme, contrôle du souffle et concentration. Accessible à tous. .
Menez Bré Chapelle Saint-Hervé Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Disc Golf et Sarbacane Louargat a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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