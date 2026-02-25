Chasse au trésor Mimizan
Chasse au trésor Mimizan samedi 16 mai 2026.
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
2026-05-16
Mille Sabords, Barbe Brune a égaré son or ! Jeunes
moussaillons, nous avons besoin de vous !
À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices avec le capitaine pour retrouver le coffre du pirate et profiter du trésor ! Jusqu’à 12 ans.
Activité accompagnée- présence des adultes non obligatoire.
Réservation allwater.fr ou 06 66 14 98 44 .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
