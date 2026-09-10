Chasse au trésor patrimoniale, Archives municipales de Lège-Cap Ferret, Lège-Cap-Ferret
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Lège-Cap Ferret · Lège-Cap-Ferret
Informations pratiques
Chasse au trésor patrimoniale Samedi 19 septembre, 14h30 Archives municipales de Lège-Cap Ferret Gironde
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Partez à la découverte du village du Cap-Ferret à travers une chasse au trésor patrimoniale, ludique et accessible à tous.
Des informations complémentaires seront prochainement disponibles sur le site officiel de la mairie.
Inscription obligatoire via la billetterie de la mairie. Lien à venir.
Archives municipales de Lège-Cap Ferret 79 avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 17 07 80 http://www.ville-lege-capferret.fr/vivre-a-lege-cap-ferret/arts-culture/maison-des-archives/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/ »}] Ce bâtiment d’archives a été inauguré en 2017. Parking, accessible aux personnes en situation de handicap.
Partez à la découverte du village du Cap Ferret à travers une chasse au trésor patrimoniale.
© Service communication, Mairie de Lège-Cap Ferret