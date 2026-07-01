Chasse au trésor pirate Cordemais
lundi 13 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Chasse au trésor pirate
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-08-24 15:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Pirates et Corsaires se lancent à la recherche du trésor de l’estuaire. Découvre les indices qui te mèneront jusqu’à la salle du coffre. Deux équipages, un butin, qui sera le gagnant ?
Activité pour les 5/7 ans. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
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English :
L’événement Chasse au trésor pirate Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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