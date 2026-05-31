Chasse au trésor pour futur naturaliste, Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque, Saint-Vrain

Chasse au trésor pour futur naturaliste Samedi 4 juillet, 14h00 Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Caché au milieu des bois gît un trésor ! Équipés de cartes et de boussoles, vous devrez faire preuve d’observation, de déduction et d’esprit d’équipe pour le retrouver. La forêt vous livrera ses indices, mais pour les décoder, vous devrez résoudre des énigmes qui mettront à l’épreuve vos connaissances du monde végétal et animal. Une équipe par famille, matériel individuel.

Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Avenue de l’Obélisque, 91770 Saint-Vrain, France Saint-Vrain 91770 Essonne Île-de-France

À l’aide de cartes, boussoles, indices parviendrez-vous à résoudre les différentes énigmes de la forêt et vous frayer un chemin jusqu’au trésor ? Chasse au trésor forêt

pxhere