Chasse au Trésor

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez résoudre des énigmes et tenter de retrouver le trésor caché du château de Bonaguil !

Une activité qui permet de découvrir le château d’une autre manière.

L’animation s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et dure environ 1h30.

Réservation obligatoire au 05 53 41 90 71.

Venez résoudre des énigmes et tenter de retrouver le trésor caché du château de Bonaguil !

Une activité qui permet de découvrir le château d’une autre manière.

L’animation s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et dure environ 1h30.

Réservation obligatoire au 05 53 41 90 71. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Chasse au Trésor

Come and solve the riddles and try to find the hidden treasure of Bonaguil Castle!

An activity that lets you discover the château in a whole new way.

The activity is aimed at children aged 6 to 12 and lasts around 1h30.

Reservations required on 05 53 41 90 71.

L’événement Chasse au Trésor Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot