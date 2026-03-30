Chasse au Trésor Saint-Front-sur-Lémance
Chasse au Trésor Saint-Front-sur-Lémance mercredi 22 avril 2026.
Chasse au Trésor
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Venez résoudre des énigmes et tenter de retrouver le trésor caché du château de Bonaguil !
Une activité qui permet de découvrir le château d’une autre manière.
L’animation s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et dure environ 1h30.
Réservation obligatoire au 05 53 41 90 71.
Venez résoudre des énigmes et tenter de retrouver le trésor caché du château de Bonaguil !
Une activité qui permet de découvrir le château d’une autre manière.
L’animation s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et dure environ 1h30.
Réservation obligatoire au 05 53 41 90 71. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Chasse au Trésor
Come and solve the riddles and try to find the hidden treasure of Bonaguil Castle!
An activity that lets you discover the château in a whole new way.
The activity is aimed at children aged 6 to 12 and lasts around 1h30.
Reservations required on 05 53 41 90 71.
L’événement Chasse au Trésor Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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