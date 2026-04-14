Chasse au trésor Saint-Front-sur-Lémance
Chasse au trésor Saint-Front-sur-Lémance mercredi 19 août 2026.
Saint-Front-sur-Lémance
Chasse au trésor
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez résoudre des énigmes et tenter de retrouver le trésor caché de Bérenger de Roquefeuil, seigneur du château de Bonaguil !
Répartis en équipe, les enfants partent à la recherche de différents indices cachés dans l’ensemble du château.
Une activité qui permet de découvrir le château d’une autre manière tout en apprenant plein de choses sur l’architecture et les systèmes de défense !
Pour les enfants de 6 à 12 ans, durée 1h30.
Réservation obligatoire. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Chasse au trésor
L’événement Chasse au trésor Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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