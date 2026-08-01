AGENDA · Sainte-Même
Chasse au trésor Sainte-Même
samedi 8 août 2026 · Sainte-Même
Informations pratiques
Sainte-Même
Chasse au trésor
Centre bourg Sainte-Même Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
chasse au trésor pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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Centre bourg Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 57 31
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L’événement Chasse au trésor Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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