Informations pratiques

Sainte-Même

Chasse au trésor

Centre bourg Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

chasse au trésor pour les enfants jusqu’à 12 ans.

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Centre bourg Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 57 31

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English :

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L’événement Chasse au trésor Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge