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AGENDA · Sainte-Même

Chasse au trésor Sainte-Même

samedi 8 août 2026 · Sainte-Même

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Centre bourg
Ville
17770 Sainte-Même
Département
Charente-Maritime
Tarif

Sainte-Même

Chasse au trésor

Centre bourg Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

chasse au trésor pour les enfants jusqu’à 12 ans.
  .

Centre bourg Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 57 31 

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English :

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L’événement Chasse au trésor Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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