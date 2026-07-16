AGENDA · Sainte-Même
Frairie Brocante Sainte-Même
vendredi 7 août 2026 · Sainte-Même
Informations pratiques
Sainte-Même
Frairie Brocante
Sainte-Même Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
3 jours de festivités !
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Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 88 68 52 comitedesfetessaintememe@gmail.com
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English :
3 days of festivities!
L’événement Frairie Brocante Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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