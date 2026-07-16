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AGENDA · Sainte-Même

Frairie Brocante Sainte-Même

vendredi 7 août 2026 · Sainte-Même

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
17770 Sainte-Même
Département
Charente-Maritime
Tarif

Sainte-Même

Frairie Brocante

Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

3 jours de festivités !
  .

Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 88 68 52  comitedesfetessaintememe@gmail.com

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English :

3 days of festivities!

L’événement Frairie Brocante Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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