AGENDA · Sainte-Même
Concert Odacieuse Sainte-Même
samedi 1 août 2026 · Sainte-Même
Informations pratiques
Sainte-Même
Concert Odacieuse
131 avenue de Jarnac Sainte-Même Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Interprété par Judith Charron (voix et piano) et Mathilde Limal (guitare et voix). Un voyage surprenant entre lyrique, chansons d’ici et d’ailleurs.
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131 avenue de Jarnac Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 54 86 argueyrollesv@gmail.com
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L’événement Concert Odacieuse Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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