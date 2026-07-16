Informations pratiques

Sainte-Même

Concert Odacieuse

131 avenue de Jarnac Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Interprété par Judith Charron (voix et piano) et Mathilde Limal (guitare et voix). Un voyage surprenant entre lyrique, chansons d’ici et d’ailleurs.

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131 avenue de Jarnac Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 54 86 argueyrollesv@gmail.com

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English :

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L’événement Concert Odacieuse Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge