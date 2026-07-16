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AGENDA · Sainte-Même

Concert Odacieuse Sainte-Même

samedi 1 août 2026 · Sainte-Même

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
131 avenue de Jarnac
Ville
17770 Sainte-Même
Département
Charente-Maritime
Tarif
12 12 12

Sainte-Même

Concert Odacieuse

131 avenue de Jarnac Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Interprété par Judith Charron (voix et piano) et Mathilde Limal (guitare et voix). Un voyage surprenant entre lyrique, chansons d’ici et d’ailleurs.
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131 avenue de Jarnac Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 54 86  argueyrollesv@gmail.com

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English :

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L’événement Concert Odacieuse Sainte-Même a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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