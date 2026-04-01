Puchay

Chasse au trésor Sur la piste de Georges Edouard Larraincy

1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Prenez part à la chasse au trésor à la Galerie des Curiosités Larraincy, une manière originale de découvrir les collections au fil des énigmes et de l’examen des salles !

Lors de votre arrivée, les règles du jeu vous seront présentées et vous recevrez un dossier pour votre participation à la chasse au trésor le premier indice, une carte de la galerie et une feuille à compléter.

À travers une énigme, vous devrez trouver l’emplacement de l’indice suivant associé à un objet dans chaque salle, des personnages répartis dans la galerie pourront vous aider dans votre recherche.

La dernière énigme vous amènera dans la forge où vous trouverez le trésor… qui ravira les plus gourmands d’entre vous ! .

1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Chasse au trésor Sur la piste de Georges Edouard Larraincy

L’événement Chasse au trésor Sur la piste de Georges Edouard Larraincy Puchay a été mis à jour le 2026-04-14 par Vexin Normand Tourisme